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Politică

Legea care l-a lăsat pe Dominic Fritz fără mandat, în atenția Comisiei de la Veneția. Ce s-a discutat la CCR

a Scris de alexandra cruceru, redactor
Legea care l-a lăsat pe Dominic Fritz fără mandat, în atenția Comisiei de la Veneția. Ce s-a discutat la CCR
Aosom
Comisia de la Veneția a venit la CCR pentru cazul Dominic Fritz. Legea declarată constituțională, sub analiza experților europeni

Sursa: Stiri Pe Surse

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