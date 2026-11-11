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Cluj-Napoca, un oraș mai prietenos cu familiile numeroase. Dezbatere publică privind o nouă politică locală de sprijinire a familiilor cu trei sau mai mulți copii
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Politică

Legea promulgată va extinde sprijinul pentru accesul persoanelor vulnerabile la mai multe tipuri de locuințe ale primăriilor

t Scris de tudor dima
Legea promulgată va extinde sprijinul pentru accesul persoanelor vulnerabile la mai multe tipuri de locuințe ale primăriilor
Aosom
După intrarea în vigoare a legii promulgate, persoanele vulnerabile pot cere sprijin pentru accesul la locuințe. Actele depind de primărie.

Sursa: Ziarul Financiar

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