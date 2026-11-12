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Politică

Leoreanu vrea ca partidele, Academia și administrația să pregătească reforma teritorială

r Scris de redacția ziar piatra-neamț
Leoreanu vrea ca partidele, Academia și administrația să pregătească reforma teritorială
Aosom
Laurențiu Leoreanu (PNL), primarul Romanului, propune un grup de lucru pentru reforma teritorială, cu partidele, Academia Română și administrația. Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Sursa: Ziar Piatra Neamț

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