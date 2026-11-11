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Politică

Letonia instalează „dinți de dragon” din beton de-a lungul granițelor sale cu Rusia și Belarus, în trei rânduri, fiecare cântărind 1,5 tone - Video

a Scris de andrei itu
Letonia instalează „dinți de dragon” din beton de-a lungul granițelor sale cu Rusia și Belarus, în trei rânduri, fiecare cântărind 1,5 tone - Video
Aosom
Letonia își intensifică măsurile de apărare la granița estică, continuând lucrările de fortificare în cadrul proiectului Liniei de Apărare Baltice.

Sursa: Dcnews

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