Letonia instalează „dinți de dragon” din beton de-a lungul granițelor sale cu Rusia și Belarus, în trei rânduri, fiecare cântărind 1,5 tone - Video

Politică

Investigație PressOne: Directorii SRI nu au mai dat socoteală în fața Parlamentului de 13 ani. Cum au trecut 9 rapoarte anuale ale serviciului fără să fie prezentate public 11 Nov 2026

Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan după interzicerea jurnalistului Ovidiu Vanghele la Cotroceni: „Nu te obligă nimeni să-ți placă toți jurnaliștii”/ „Nu ești șef pe plantație” 11 Nov 2026

Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „Von der Leyen vorbește în numele a 3% dintre europeni” 11 Nov 2026

Ludovic Orban recidivează cu atacurile la justiție: Acuză un judecător că a lovit democrația, după ce instanțele au suspendat Congresul PNL 11 Nov 2026

Procesul lui Călin Georgescu, reluat miercuri la Curtea de Apel București! Sute de susţinători au luat cu asalt instituția 11 Nov 2026