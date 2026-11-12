 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Lewis Hamilton cere Israelului să permită accesul ajutoarelor umanitare în Gaza, după o vizită la Rafah

d Scris de diana pană
Lewis Hamilton cere Israelului să permită accesul ajutoarelor umanitare în Gaza, după o vizită la Rafah
Aosom
Pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton a declarat că Israelul trebuie să permită accesul camioanelor cu ajutoare în Gaza, la o zi după ce a vizitat punctul de trecere a frontierei de la Rafah, în Egipt

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →