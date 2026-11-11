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Politică

Li Cheng despre relațiile China–SUA: „Exprimarea publică a prieteniei este cu mult preferabilă exprimării ostilității” . China la zi

c Scris de centrul de studii sino-ruse
Li Cheng despre relațiile China–SUA: „Exprimarea publică a prieteniei este cu mult preferabilă exprimării ostilității” . China la zi
Aosom
În materialul de astăzi „China la zi”, vă prezentăm traducerea în limba română a unui interviu acordat de Li Cheng publicației China Newsweek, în contextul vizitei de stat efectuate de președintele Xi Jinping în SUA, în perioada 23–25 septembrie 2026.

Sursa: Adevarul

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