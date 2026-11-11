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Politică

Libertatea presei sau limitele decenței? Val Vâlcu și Dan Podaru, despre cazul Ovidiu Vanghele la Cotroceni. De ce are dreptate Nicușor Dan

r Scris de roxana neagu
Libertatea presei sau limitele decenței? Val Vâlcu și Dan Podaru, despre cazul Ovidiu Vanghele la Cotroceni. De ce are dreptate Nicușor Dan
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Ovidiu Vanghele, cunoscut pentru injuriile aduse în spațiul public, inclusiv președintelui țării, a aflat, marți seară, la Palatul Cotroceni, de la președintele Nicușor Dan că este interzis la conferințele de presă.

Sursa: Dcnews

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