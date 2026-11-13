Liderii ECR vor urmări protestul AUR de la Parlament, anunță partidul lui George Simion

Președintele Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), Adam Bielan, și secretarul general, Antonio Giordano, vin la București pentru a participa la „Forum Europa”, un eveniment organizat de AUR la Palatul Parlamentului, ocazie cu care vor observa și manifestația anunțată pentru susținerea lui Călin Georgescu, a precizat formațiunea politică. Vizita celor doi lideri ai familiei politice …

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