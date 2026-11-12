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Politică

Liderii europeni cer o voce comună în negocierile pentru pacea din Ucraina

a Scris de andreea năstase
Liderii europeni cer o voce comună în negocierile pentru pacea din Ucraina
Aosom
Liderii europeni au cerut joi o abordare coordonată a eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina, subliniind că Europa trebuie să aibă un rol în negocierile privind viitorul Ucrainei

Sursa: Stiri Pe Surse

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