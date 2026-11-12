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Politică

Liderii europeni nu se înțeleg asupra reprezentantului UE la negocierile de pace. Cine ar trebui să stea la masă cu Rusia

a Scris de alexandru toader
Liderii europeni nu se înțeleg asupra reprezentantului UE la negocierile de pace. Cine ar trebui să stea la masă cu Rusia
Aosom
Volodimir Zelenski a cerut guvernelor UE să se implice mai mult în negocierile de pace privind Ucraina, în cadrul discuțiilor cu liderii reuniți la Dublin, relatează POLITICO.

Sursa: Stirile Pro.tv

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