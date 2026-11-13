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Politică

Liderul AUR, replică pentru Nicușor Dan: Împăratul este gol! Considerăm afirmațiile sale ca fiind scandaloase, că a întrecut orice limită

r Scris de redactor, remus vlad
Liderul AUR, replică pentru Nicușor Dan: Împăratul este gol! Considerăm afirmațiile sale ca fiind scandaloase, că a întrecut orice limită
Aosom
George Simion, liderul AUR, i-a răspuns, vineri, lui Nicușor Dan, după declarațiile președintelui despre formațiunea politică și despre el.

Sursa: Stiri Pe Surse

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