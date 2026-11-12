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Politică

Liderul opoziției din Polonia, conservatorul Jarosław Kaczyński, sugerează că țările conduse de partide naționaliste ar putea negocia ieșirea din UE: „Un organism foarte dăunător care nu este de dorit să existe”

b Scris de balananda
Liderul opoziției din Polonia, conservatorul Jarosław Kaczyński, sugerează că țările conduse de partide naționaliste ar putea negocia ieșirea din UE: „Un organism foarte dăunător care nu este de dorit să existe”
Aosom
Cu un an înainte de alegerile generale din Polonia, liderul principalei forțe de opoziție din această țară, partidul conservator Lege și Justiție, a sugerat că statele conduse de partide naționaliste ar putea iniția negocieri pentru a părăsi Uniunea

Sursa: Yoga Esoteric

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