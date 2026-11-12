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Politică

'Liniște și respect!': Șeful Pentagonului, pus într-o situație stânjenitoare de un soldat de gardă în fața unui monument militar

d Scris de daniel mihai dragomir
'Liniște și respect!': Șeful Pentagonului, pus într-o situație stânjenitoare de un soldat de gardă în fața unui monument militar
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Un soldat i-a cerut lui Pete Hegseth să păstreze liniștea la Mormântul Soldatului Necunoscut, în timpul vizitei de Ziua Veteranilor.

Sursa: Stiri Pe Surse

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