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LIVE TEXT - Război în Ucraina: Armata ucraineană se confruntă cu noi perturbări semnificative ale sistemului de comunicații prin satelit Starshield

d Scris de daniel mihai dragomir
LIVE TEXT - Război în Ucraina: Armata ucraineană se confruntă cu noi perturbări semnificative ale sistemului de comunicații prin satelit Starshield
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Pe front, armata ucraineană se confruntă, de câteva zile, cu noi perturbări semnificative ale sistemului de comunicații prin satelit Starshield.

Sursa: Stiri Pe Surse

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