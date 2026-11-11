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Politică

LIVE TEXT - Război în Ucraina: Forțele ruse au atacat o localitate din Zaporojie, în urma bombardamentelor fiind rănite șase persoane

d Scris de daniel mihai dragomir
LIVE TEXT - Război în Ucraina: Forțele ruse au atacat o localitate din Zaporojie, în urma bombardamentelor fiind rănite șase persoane
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Forțele ruse au atacat o localitate din Zaporojie, în urma bombardamentelor fiind rănite șase persoane. În Herson, situația din 34 de localități este critică.

Sursa: Stiri Pe Surse

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