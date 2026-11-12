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Politică

Localizarea prin SAFE. Marian Ivănescu avertizează: "Dacă nu asigurăm know-how-ul în țară, nu vom putea produce acele echipamente pe timp de război"

f Scris de florentina constantin
Localizarea prin SAFE. Marian Ivănescu avertizează: "Dacă nu asigurăm know-how-ul în țară, nu vom putea produce acele echipamente pe timp de război"
Aosom
"Dacă nu ne definim foarte clar, la nivel de stat, care sunt nevoile tehnologice, care sunt nevoile industriale care să ne asigure acea suveranitate decizională pe timp de război, nu vom putea construi în țară o...

Sursa: Dcnews

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