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Politică

Luca Niculescu, discuții cu premierul Marocului. Candidatura lui Dacian Cioloş la șefia OIF, printre subiectele abordate

a Scris de alexandru costea
Luca Niculescu, discuții cu premierul Marocului. Candidatura lui Dacian Cioloş la șefia OIF, printre subiectele abordate
Aosom
Premierul Luca Niculescu a avut, joi, o convorbire cu Fatima Ezzahra El Mansouri, şefa guvernului Marocului, el arătând că au avut discuţii despre candidatura lui Dacian Cioloş la funcţia de secretar general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei.

Sursa: Digi24

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