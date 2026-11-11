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Politică

Luca Niculescu, față în față cu Ciprian Ciucu la Palatul Victoria. Ce probleme urgente ale Bucureștiului au fost discutate: „Anul viitor este esenţial”

a Scris de alexandra cruceru, redactor
Luca Niculescu, față în față cu Ciprian Ciucu la Palatul Victoria. Ce probleme urgente ale Bucureștiului au fost discutate: „Anul viitor este esenţial”
Aosom
Ciprian Ciucu, discuții cu premierul Luca Niculescu despre problemele Bucureștiului. Primarul avertizează asupra riscului unui nou faliment al Termoenergetica

Sursa: Stiri Pe Surse

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