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Politică

Luca Niculescu: Guvernul pregătește un plan integrat pentru creșterea siguranței în școli. Paza unităților de învățământ și implicarea Poliției Locale, printre soluțiile analizate

c Scris de cosmin pirv
Luca Niculescu: Guvernul pregătește un plan integrat pentru creșterea siguranței în școli. Paza unităților de învățământ și implicarea Poliției Locale, printre soluțiile analizate
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Premierul Luca Niculescu a anunțat joi că Guvernul pregătește un plan integrat pentru creșterea siguranței în școli, care va include măsuri de prevenție, mecanisme de intervenție rapidă și sancțiuni ferme pentru actele de violență. Printre soluțiile aflate în discuție se numără asigurarea pazei unităților de învățământ și implicarea mai activă a specialiștilor din serviciile sociale și a Poliției Locale.

Sursa: Mediafax Ro

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