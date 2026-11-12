Luca Niculescu: Pregătim un proiect pentru următorii 20 de ani ai României în UE. Tinerii, în centrul acestuia

Guvernul vrea să lanseze un program național prin care tinerii care nu urmează cursuri și nu au un loc de muncă să fie sprijiniți să revină în educație, să învețe o meserie și să se angajeze. Inițiativa face parte dintr-un proiect mai amplu, pregătit pentru următorii 20 de ani ai României în Uniunea Europeană, în care tinerii ar urma să ocupe un loc central, a anunțat premierul Luca Niculescu.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗