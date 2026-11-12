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Politică

Luca Niculescu: Pregătim un proiect pentru următorii 20 de ani ai României în UE. Tinerii, în centrul acestuia

c Scris de cosmin pirv
Luca Niculescu: Pregătim un proiect pentru următorii 20 de ani ai României în UE. Tinerii, în centrul acestuia
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Guvernul vrea să lanseze un program național prin care tinerii care nu urmează cursuri și nu au un loc de muncă să fie sprijiniți să revină în educație, să învețe o meserie și să se angajeze. Inițiativa face parte dintr-un proiect mai amplu, pregătit pentru următorii 20 de ani ai României în Uniunea Europeană, în care tinerii ar urma să ocupe un loc central, a anunțat premierul Luca Niculescu.

Sursa: Mediafax Ro

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