 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Ludovic Orban recidivează cu atacurile la justiție: Acuză un judecător că a lovit democrația, după ce instanțele au suspendat Congresul PNL

f Scris de florin pușcaș
Ludovic Orban recidivează cu atacurile la justiție: Acuză un judecător că a lovit democrația, după ce instanțele au suspendat Congresul PNL
Aosom
Ludovic Orban a lansat miercuri, 11 noiembrie, un atac dur la adresa justiției, acuzând un judecător că a dat „o lovitură împotriva democrației” prin suspendarea hotărârilor Congresului PNL din luna iunie

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech