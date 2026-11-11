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Politică

Ludovic Orban spune că Nicușor Dan „l-a dezamăgit” mai mult decât Klaus Iohannis: „Și-a bătut joc de alegători”

l Scris de loredana bancăș
Ludovic Orban spune că Nicușor Dan „l-a dezamăgit” mai mult decât Klaus Iohannis: „Și-a bătut joc de alegători”
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Preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a declarat miercuri că dezamăgirea lui faţă de Nicuşor Dan este mai mare decât dezamăgirea faţă de Klaus Iohannis în al doilea mandat, pentru că „este un preşedinte care şi-a bătut joc de alegătorii care i-au acordat încredere”.

Sursa: Digi24

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