 Sari la conținut
M
Cluj-Napoca, un oraș mai prietenos cu familiile numeroase. Dezbatere publică privind o nouă politică locală de sprijinire a familiilor cu trei sau mai mulți copii
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Luptă pentru putere în Israel. Alegerile au divizat Parlamentul

g Scris de georgiana balaban
Luptă pentru putere în Israel. Alegerile au divizat Parlamentul
Aosom
Politicienii israelienii se luptă pentru putere după alegeri. Deși Benjamin Netanyahu a pierdut majoritatea, oponenții lui din Parlament care au mandat să facă guvern încă nu au reușit să ajungă la un consens. Corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, Ana Maria Păcuraru, a analizat întreaga situație.

Sursa: Realitatea

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech