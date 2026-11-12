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Politică

„MAI nu este instituția care aprobă sau interzice proteste”. Marian Neacșu intervine în disputa autorizării protestului AUR

m Scris de matthew garvey
„MAI nu este instituția care aprobă sau interzice proteste”. Marian Neacșu intervine în disputa autorizării protestului AUR
Aosom
Ministrul de Interne, Marian Neacșu, a venit cu explicații, în contextul disputei din spațiul public, referitoare la autorizarea protestului AUR de la finalul acestei săptămâni. Ministrul subliniază că dreptul oamenilor de a protesta este garantat de Constituție și trebuie respectat, însă exercitarea acestui drept presupune respectarea legii.

Sursa: Digi24

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