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Politică

Majestatea Sa Margareta și Principele Radu au vizitat unul dintre proiectele dezvoltate de Hexagon în Cluj-Napoca

z Scris de ziua de cluj
Majestatea Sa Margareta și Principele Radu au vizitat unul dintre proiectele dezvoltate de Hexagon în Cluj-Napoca
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Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Alteța Sa Regală Principele Radu au vizitat miercuri, 11 noiembrie, proiectul dezvoltat de Hexagon pe fosta platformă industrială Tehnofrig din Cluj-Napoca.

Sursa: Ziua De Cluj

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