Marea Neagră este cea mai periculoasă rută maritimă în 2026. România, tot mai expusă atacurilor din apropierea granițelor NATO (WSJ)

Marea Neagră a devenit, în 2026, cea mai periculoasă zonă maritimă din lume, depășind Strâmtoarea Ormuz în ceea ce privește numărul atacurilor asupra navelor comerciale și victimele înregistrate. O serie de atacuri în Marea Neagră a provocat mai multe victime decât atacurile asupra navelor de marfă înregistrate până acum în războiul dintre Iran și SUA, perturbând rutele comerciale și intensificând presiunea asupra NATO. Forțele ruse au vizat nave comerciale care transportau exporturi de produse alimentare din Ucraina către Marea Neagră. La rândul său, Ucraina a atacat cu drone navele rusești aflate pe cealaltă parte a mării. România și Bulgaria sunt expuse în prima linie a acestui risc, scrie The Wall Street Journal.

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