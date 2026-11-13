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Politică

Mari orașe europene cer interzicerea totală a filtrelor de țigări în UE: „E una dintre cele mai mari fraude din istorie”

l Scris de loredana bancăș
Mari orașe europene cer interzicerea totală a filtrelor de țigări în UE: „E una dintre cele mai mari fraude din istorie”
Aosom
Marile orașe din Europa vor ca UE să interzică vânzarea filtrelor pentru țigări, argumentând că aceste elemente din plastic nu aduc niciun beneficiu pentru sănătate și reprezintă cea mai importantă cauză a deșeurilor urbane, relatează Politico.

Sursa: Digi24

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