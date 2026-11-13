Marine Le Pen este deschisă la o întâlnire cu Volodimir Zelenski, la Bruxelles: „Problema finanţării Ucrainei zguduie astăzi Europa”

Marine Le Pen, candidata de extremă dreapta la alegerile prezidenţiale din Franţa, s-a declarat, vineri, dispusă să se întâlnească cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi a propus ca întâlnirea să aibă loc la Bruxelles, pentru a discuta în special despre „finanţarea” Ucrainei, relatează AFP.

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