Marius Lulea, atac dur la Bolojan și Orban: „Politicienii respinși prin vot reușesc să se strecoare din nou”

Marius Lulea lansează critici dure la adresa clasei politice, după anunțul privind revenirea lui Ludovic Orban în PNL, prin fuziunea cu Forța Dreptei. Într-o intervenție la Realitatea PLUS, acesta a acuzat politicienii respinși de alegători că reușesc să revină în prim-plan prin înțelegeri între partide, în loc să lase loc unor oameni cu experiență profesională. Lulea l-a criticat și pe Ilie Bolojan pentru măsurile fiscale adoptate în timpul guvernării sale și a avertizat că eliminarea vocilor critice din partide poate duce la decizii tot mai îndepărtate de nevoile românilor.

Distribuie: Facebook Instagram