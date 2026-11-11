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Politică

Marius Lulea, atac dur la Bolojan și Orban: „Politicienii respinși prin vot reușesc să se strecoare din nou”

r Scris de realitatea.net
Marius Lulea, atac dur la Bolojan și Orban: „Politicienii respinși prin vot reușesc să se strecoare din nou”
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Marius Lulea lansează critici dure la adresa clasei politice, după anunțul privind revenirea lui Ludovic Orban în PNL, prin fuziunea cu Forța Dreptei. Într-o intervenție la Realitatea PLUS, acesta a acuzat politicienii respinși de alegători că reușesc să revină în prim-plan prin înțelegeri între partide, în loc să lase loc unor oameni cu experiență profesională. Lulea l-a criticat și pe Ilie Bolojan pentru măsurile fiscale adoptate în timpul guvernării sale și a avertizat că eliminarea vocilor critice din partide poate duce la decizii tot mai îndepărtate de nevoile românilor.

Sursa: Realitatea

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