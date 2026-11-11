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Politică

„Marș al Independenței” în Polonia, în semn de protest față de Guvernul Tusk. Premierul l-a invitat la masă pe președintele Nawrocki

i Scris de iulia horovei
„Marș al Independenței” în Polonia, în semn de protest față de Guvernul Tusk. Premierul l-a invitat la masă pe președintele Nawrocki
Aosom
Zeci de mii de persoane au mărșăluit în capitala Poloniei, miercuri, de Ziua Independenței, la 108 ani de la câștigarea independenței țării. În ultimii ani, marşul de la Varşovia a devenit una dintre cele mai mare reuniu

Sursa: Dcnews

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