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Politică

Marș uriaș la Varșovia de Ziua Independenței Poloniei. 250.000 de oameni au protestat împotriva guvernului lui Donald Tusk

c Scris de claudia alionescu
Marș uriaș la Varșovia de Ziua Independenței Poloniei. 250.000 de oameni au protestat împotriva guvernului lui Donald Tusk
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Cel puţin 250.000 de persoane, potrivit autorităţilor şi poliţiei poloneze, au participat miercuri, la Varşovia, la Marşul Independenţei pentru a protesta împotriva guvernului condus de premierul Donald Tusk.

Sursa: Stirile Pro.tv

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