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Politică

Măsura luată de Moscova după expulzarea din Franța a unei vedete pro-Kremlin. „Au participat la hărţuirea Xeniei Fedorova”

v Scris de viorela marin
Măsura luată de Moscova după expulzarea din Franța a unei vedete pro-Kremlin. „Au participat la hărţuirea Xeniei Fedorova”
Aosom
Deputaţii francezi Sacha Houlié şi Arthur Delaporte şi jurnaliştii francezi Ariane Chemin şi Paul Gogo au primit interdicţii de intrare în Rusia, o măsură luată ca răspuns la decizia de expulzare din Franţa a jurnalistei pro-Kremlin Xenia Fedorova, a anunţat miercuri Ministerul de Externe de la Moscova. Decizia faţă de cele patru personalităţi franceze a …

Sursa: Hotnews

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