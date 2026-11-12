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Politică

Măsurile adoptate de Parlamentul Spaniei pentru locuințe, după greva generală și protestele din întreaga țară

a Scris de andreea ignat
Măsurile adoptate de Parlamentul Spaniei pentru locuințe, după greva generală și protestele din întreaga țară
Aosom
Parlamentul Spaniei a aprobat joi un pachet de măsuri menit să atenueze criza tot mai gravă a locuințelor, la o zi după greva generală organizată la nivel național și protestele de amploare față de creșterea costului vieții.

Sursa: Stirile Pro.tv

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