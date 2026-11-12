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Politică

Măsurile anunțate de Guvernul Meloni după ce mii de școli din Italia au primit amenințări false cu bombă

g Scris de george sîrbu
Măsurile anunțate de Guvernul Meloni după ce mii de școli din Italia au primit amenințări false cu bombă
Aosom
Guvernul italian va introduce noi măsuri pentru gestionarea alertelor de securitate, inclusiv a e-mailurilor cu amenințări în masă, conform cărora clădirile nu vor fi, în general, evacuate decât dacă există dovezi concrete de pericol, potrivit Reuters. Anunțul vine în condițiile în care, miercuri, școli din toată Italia au fost evacuate după ce aproximativ 6.300 dintre …

Sursa: Hotnews

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