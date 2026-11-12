 Sari la conținut
M
Noutăți Consiliul Județean Brașov
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Mesaje de La Mulți Ani pentru sora ta - cele mai frumoase urări pentru soră

p Scris de petre dobrescu
Mesaje de La Mulți Ani pentru sora ta - cele mai frumoase urări pentru soră
Aosom
Cei care au o soră, mai mică sau mai mare, se pot considera norocoși, iar dacă uneori se mai și ciondănesc, asta nu face decît ca legăturile să devină și mai strânse. Pentru cei care au o soră care își sărbătorește ziua de naștere, iată câteva mesaje de la mulți ani și urări potrivite la aniversări.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →