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Politică

Mesajul papei Leon al XIV-lea la revenirea în Peru: Diviziunile trecutului trebuie depășite

a Scris de alecsandru ionescu
Mesajul papei Leon al XIV-lea la revenirea în Peru: Diviziunile trecutului trebuie depășite
Aosom
Întâmpinat cu entuziasm miercuri în Peru, ''patria'' sa, unde a trăit timp de 20 de ani, papa Leon al XIV-lea i-a îndemnat pe peruani să abordeze episoadele dureroase din trecut cu ''dreptate şi sensibilitate'

Sursa: Stiri Pe Surse

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