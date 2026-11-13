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Politică

Mesajul PNL privind manifestația AUR de sâmbătă: „Guvernul și liderii AUR, direct răspunzători pentru eventuale tulburări”

a Scris de andreea ignat
Mesajul PNL privind manifestația AUR de sâmbătă: „Guvernul și liderii AUR, direct răspunzători pentru eventuale tulburări”
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PNL cere Guvernului şi MAI să ia măsuri pentru menţinerea ordinii publice în Bucureşti, în contextul manifestaţiei anunţate de AUR şi susţinătorii lui Călin Georgescu.

Sursa: Stirile Pro.tv

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