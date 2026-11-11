Mesajul trist transmis de Mihaela Rădulescu după un an marcat de tragedii. Acuzații dure și un avertisment fără echivoc. „Am trecut prin iad”

Anul 2025 a marcat o cumpănă dramatică în viața Mihaelei Rădulescu, fiind marcat de pierderea partenerului său de viață, parașutistul austriac Felix Baumgartner, și a mamei sale, ambele decese survenind într-un interval de doar câteva luni. Pe fondul doliului, fosta realizatoare TV a reclamat apariția unor tensiuni majore cu persoane apropiate, reacționând public printr-o serie de declarații tranșante.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗