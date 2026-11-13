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Politică

Mihai Daraban spune că nu are legăură cu subiectul Oil Terminal, după ce fratele său a fost reținut în dosarul contrabandei cu petrol

m Scris de monica bonea
Mihai Daraban spune că nu are legăură cu subiectul Oil Terminal, după ce fratele său a fost reținut în dosarul contrabandei cu petrol
Aosom
Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României, Mihai Daraban, spune că nu are nicio legătură cu dosarul contrabandei cu petrol din Portul Constanța, după ce fratele său, Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal, a fost reținut de procurorii DIICOT.

Sursa: Digi24

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