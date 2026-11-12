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Politică

Mihai Fifor, atac dur la Bolojan: firmele nu și-au primit banii de la stat, dar s-au trezit cu ANAF la ușă (Realitatea)

z Scris de ziar com copyright directway
Mihai Fifor, atac dur la Bolojan: firmele nu și-au primit banii de la stat, dar s-au trezit cu ANAF la ușă (Realitatea)
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Deputatul PSD Mihai Fifor critică modul în care Guvernul Bolojan a tratat firmele românești și (…)

Sursa: Ziar.com

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