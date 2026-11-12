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Politică

Mihai Răzvan Ungureanu: România încearcă să recupereze decalajul academic în studiul Rusiei

r Scris de răzvan munteanu
Mihai Răzvan Ungureanu: România încearcă să recupereze decalajul academic în studiul Rusiei
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Evenimentul reunește diplomați, profesori universitari și experți internaționali în relații internaționale, geopolitică și securitate, pentru a analiza consecințele războiului din Ucraina.

Sursa: Adevarul

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