Ministrul Culturii, Ioana Ciocan, a anunțat joi, în cadrul unei declarații la Guvern, că instituția pe care o conduce respinge categoric orice propunere de tăiere a cheltuielilor solicitată de premier. Bugetul deja extrem de restrâns nu permite niciun fel de reducere, a explicat ministrul, subliniind că această instituție are cel mai mic buget din țară […] The post Ministerul Culturii respinge tăierile bugetare cu fermitate first appeared on Ucoz.

Sursa: Stirile Zilei De Azi - Ucoz.ro Citește mai departe la sursa originală ↗