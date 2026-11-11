Ministerul Justiției propune reorganizarea parchetelor din țară. Numărul acestora ar urma să scadă de la 175 la 41

Ministerul Justiției a elaborat un proiect de lege care vizează reorganizarea parchetelor de pe lângă judecătoriile din țară, cu excepția celor din București, prin înființarea unei structuri unice la nivelul fiecărui județ. În aceste condiții, numărul parchetelor ar urma să scadă de la 175 la 41 și, implicit, 134 de posturi de prim-procuror şi 134 de posturi de grefier-şef ar urma să fie desființate.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗