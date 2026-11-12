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Politică

Ministrul Culturii vrea să schimbe regulile limbii române. Cere Academiei Române să accepte oficial cuvântul „ministră”: „Dacă primim un refuz, vom insista”

b Scris de bogdan bodea
Ministrul Culturii vrea să schimbe regulile limbii române. Cere Academiei Române să accepte oficial cuvântul „ministră”: „Dacă primim un refuz, vom insista”
Aosom
Ministrul Culturii, Ioana Ciocan, a anunțat joi că va solicita Academiei Române modificarea Dicționarului ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (DOOM), astfel încât termenul „ministră” să nu mai fie considerat colocvial, ci să poată fi utilizat și în documentele oficiale. Ioana Ciocan susține că femeile trebuie să aibă libertatea de a alege cum sunt […]

Sursa: Gandul

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