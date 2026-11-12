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Politică

Ministrul de externe a vorbit cu rudele Alinei Apostol, aflată de 9 ani într-o închisoare din China. Marius Balo face greva foamei

b Scris de bogdan enache
Ministrul de externe a vorbit cu rudele Alinei Apostol, aflată de 9 ani într-o închisoare din China. Marius Balo face greva foamei
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Ministrul de Externe Dan Neculăescu anunţă că a discutat, joi, cu familia Alinei Apostol, româncă aflată în închisoare în China, pentru a-i asigura că Ministerul Afacerilor Externe este angajat în susţinerea cazului ei. Ministrul dă asigurări că MAE, prin reţeaua consulară, urmăreşte îndeaproape respectarea tuturor drepturilor sale şi monitorizează condiţiile de detenţie şi starea de sănătate a Alinei.

Sursa: Digi24

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