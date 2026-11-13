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Politică

Ministrul Economiei îl acuză pe Ilie Bolojan că a mințit în legătură cu situația României. „Nu mai e nicio îndoială că a avut un plan"

e Scris de e-politic ro
Ministrul Economiei îl acuză pe Ilie Bolojan că a mințit în legătură cu situația României. „Nu mai e nicio îndoială că a avut un plan"
Aosom
Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, il acuza pe premierul Ilie Bolojan ca a prezentat intenționat o imagine falsa asupra economiei Romaniei, in interv

Sursa: Ziuanews.ro

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