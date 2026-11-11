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Politică

Ministrul Justiției a inițiat o amplă reformă a sistemului judiciar din România: Din 175 de parchete mai rămân 41. Economii uriașe la bugetul de stat

l Scris de lucian negrea, reporter
Ministrul Justiției a inițiat o amplă reformă a sistemului judiciar din România: Din 175 de parchete mai rămân 41. Economii uriașe la bugetul de stat
Aosom
Ministrul Justiției: Cele 175 de parchete de pe lângă judecătoriile din județe se reduc la 41. Economii de 73.858.656 lei pe an

Sursa: Stiri Pe Surse

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