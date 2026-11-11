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Politică

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, anunță că 134 de parchete mici din țară vor fi comasate cu unitățile mai mari, din reședințe de județ

a Scris de anca grădinaru
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, anunță că 134 de parchete mici din țară vor fi comasate cu unitățile mai mari, din reședințe de județ
Aosom
Toate unitățile de parchet mici, de pe lângă judecătorii, vor fi desființate, spune ministrul Justiției, într-o declarație pentru Libertatea. Măsura are ca scop eficientizarea muncii procurorilor și realizarea de economii la Ministerul Public.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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