Ministrul Radu Marinescu anunţă comasarea a 134 de parchete mici din ţară cu unităţi mai mari. Câte posturi se vor desființa

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, anunţă că 134 de parchete mici din ţară vor fi comasate cu unităţile mai mari, din reşedinţe de judeţ, pentru eficientizarea muncii procurorilor şi realizarea de economii la Ministerul Public. Comasarea ar urma să ducă la desfiinţarea a 134 de posturi de prim-procuror şi 134 de posturi de grefier-şef, ducând la o economie de aproape 74 de milioane de lei pe an.

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