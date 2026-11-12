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Politică

Mircea Abrudean, despre apărarea democrației: „Nicio țară nu își poate construi securitatea izolat!”

v Scris de valentina prelipcean(
Mircea Abrudean, despre apărarea democrației: „Nicio țară nu își poate construi securitatea izolat!”
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Mircea Abrudean a subliniat, la deschiderea celei de-a cincea ediții a Euro-Atlantic Resilience Forum 2026, că securitatea unei țări depinde și de instituții civile puternice și de o legislație adaptată realității. Evenimentul a fost organizat de E-ARC și găzduit de Senatul României.

Sursa: Monitorul Cluj

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